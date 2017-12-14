Одному из троих задержанных во время спецоперации в ЮКО вынесен приговор. Суд Сарыагашского района огласил приговор по делу о причастности к деятельности «деструктивного религиозного течения». Суд по подозреваемому, задержанному на «Гаранте» перенесен на месяц.

Судья Сарыагашского районного суда Берик Каюпов сообщил сегодня, что суд признал Алпамыса Жусипбекова виновным по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» и приговорил к трем годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

По материалам суда, А. Жусипбеков в августе 2017 года в торговом центре «Алып» в точке по продаже сотовых телефонов сбыл видеозаписи, в которых, по утверждениям властей, содержатся материалы, разжигающие национальную и религиозную рознь или пропагандирующие вражду. Судья сказал, что на этапе расследования было заключено соглашение о признании вины.

Между тем Айгуль Сатиева, жена задержанного в качестве «приверженца нетрадиционного религиозного течения» у магазина «Гарант» в городе Шымкенте Бакытжана Изтилеуова, сказала, что срок содержания под стражей ее мужа продлен еще на месяц.

Информацию о поступлении в суд дела Самата Борашева — третьего задержанного подозреваемого — подтвердил судья Мактааральского районного суда Сеильхан Мусабеков. По его словам, судебное заседание по делу Борашева, назначенное на сегодня, отложено на 22 декабря.

Бакытжан Изтилеуов был задержан 19 сентября в Шымкенте, Алпамыс Жусипбеков — в городе Сарыагаш, Самат Борашев — в городе Жетисай.

Все трое были взяты под арест по подозрению в причастности к некой группе, состоящей из «приверженцев деструктивного религиозного течения».

Все трое были признаны подозреваемыми по части 1 статьи о возбуждении розни. Изтилеуов также признан подозреваемым по части 2 этой статьи и по статье о пропаганде терроризма.

Дилара Иса