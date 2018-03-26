В воскресенье, 25 марта состоялись выборы депутатов в районные маслихаты. Итоги сегодня озвучил заместитель председателя областной территориальной избирательной комиссии Амирдин Алишев.

Выборы прошли в трех районах: в избирательном округе № 15 Казыгуртского района, в округе № 2 Ордабасинского района, в избирательном округе № 18 Сайрамского района.

На день голосования из зарегистрированных 13 кандидатов свои кандидатуры добровольно сняли 6 человек и по трем избирательным округам избиратели выбирали достойных из оставшихся семи кандидатов.

Амирдин Алишев, заместитель председателя областной избирательной комиссии: «По избирательному округу № 15 депутатом Казыгуртского районного маслихата избран Кожахан Абилькасым Умирбаевич, 1960 года рождения, заместитель председателя филиала партии «Нур Отан» Казыгуртского района; по избирательному округу № 2 в Ордабасинский районный маслихат депутатом избран Раймбеков Гани Ахылбекович, 1980 года рождения, директор ТОО » НурАс Строй», житель г. Шымкента; по избирательному округу № 18, в Сайрамский районный маслихат депутатом избран Халмурадов Шамхат Розакулович, 1972 года рождения, начальник отдела департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости — филиала некоммерческого АО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по ЮКО».

Все избранные депутаты — члены партии «Нур Отан». Другие партии участия на этих выборах не принимали. Как заверил представитель комиссии, выборы прошли без нарушений, в рамках закона. Депутатские мандаты народным избранникам вручат на очередной сессии облмаслихата.

Шынар Оразова