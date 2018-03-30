Уполномоченный по правам детей в Казахстане Загипа Балиева на заседании республиканского совета директоров детских домов заявила, что ни одна неправительственная организация не должна допускаться в детдома для проверок, сообщает «Sputnik Казахстан».

«Ни в одном детдоме не должно быть никаких фондов, никаких неправительственных организаций, кроме коллектива детдома. Посещение, проверки должен согласовать попечительский совет, который мы сейчас создаём», – сказала Загипа Балиева.

Она заявила, что в этих учреждениях дети должны спокойно отдыхать и учиться, а не подвергаться постоянным проверкам.

Кроме того, Загипа Балиева подвергла критике Дома мамы, которые существуют в каждом регионе и финансируются за счёт меценатов.

«Дома мамы располагаются в двух-трёхэтажных коттеджах, там живут 30 женщин с детьми, хотя площадь жилья рассчитана на десять человек. Не соблюдаются санитарные стандарты, на весь коттедж всего две ванны. Нет пожарных выходов», – заявила детский омбудсмен.

Она сообщила, что в государственных детдомах есть условия для проживания мам с детьми, а также существуют группы «Надежда», куда детей можно отдать временно.

Волна критики обрушилась на Загипу Балиеву в связи с историей мальчика из Абая. Бабушка семилетнего мальчика из села Абай ЮКО заявила о неоднократном изнасиловании и избиении внука со стороны старшеклассников соседней школы. Когда родные мальчика собирались уехать в Алматы для экспертизы, их сняли с поезда.

Загипа Балиева заявила, что взяла ребёнка под личный контроль и сама доставила мальчика с родными из Шымкента в Астану для проведения комплексной экспертизы.

Но из фонда, куда поместили ребёнка с бабушкой, сына забрала мать. Помочь семье взялась руководитель фонда «Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин. Мать с ребёнком поселили в одном из Домов мамы в Алматы. По просьбе мамы идёт работа по привлечению зарубежных специалистов для участия в экспертизах.

На прошлой неделе мальчик вместе с мамой побывал в родном посёлке Абай, где прошли следственные действия.