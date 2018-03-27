На страницу shymkent_forum в Instagram обратился возмущённый житель Шымкента. Он прислал фотографии, сделанные в ущелье Каскасу и обратил внимание на кучи мусора.

«На выходных ездили в ущелье Каскасу и были крайне разочарованы увиденным, особенно дети. Как мне сказали местные, если проехать выше, там ситуация ещё хуже после праздников. Был свидетелем свободного полёта пакетов, это очень неприятно! Опубликуете, думаю, те кто там сорил увидят и им станет стыдно. Нужно уважать себя и других, а природу беречь для будущего поколения», — говорится в посте.

Ущелье Каскасу – одно из самых красивых мест Южного Казахстана, расположено в Толебийском районе, 1900 метров над уровнем моря.

«Сегодня были в Ак Мечети. Та же картина. У нас был поход до водопада, на обратном пути собрали два больших мешка мусора, но… это капля в море! Здесь и десяти мешков не хватит!» — пишет пользователь Галина.

«22 марта в парке Победы праздновали Наурыз, мусор со столов сметали и бросали в клумбы с цветами, которые рядом со столами, и тётеньки вроде бы культурные. Неужели нельзя весь мусор в пакеты и к урнам. Урны стоят на каждом шагу, а уж на природе и говорить нечего», — написала одна из пользователей соцсети.

Ирина, жительница Шымкента: «Бургулюк помойка тоже. Мусор собирают раз в неделю. Стоит контейнер, а мусор бросают куда хотят. Ветер все разносит. Куда смотрят власти! Нужны штрафы!»