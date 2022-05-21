Трое детей задохнулись в багажнике автомобиля в Шымкенте

Трагедия произошла 19 мая в мкр Бозарык. Дети в отсутствии родителей залезли в багажник авто и не смогли вылезти, передает OTYRAR.
Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента, 19 мая на пульт 102 поступило сообщение о том, что в багажнике задохнулись трое малолетних детей. Сразу на место выехали полицейские.
Установлено, что дети в отсутствии родителей залезли в багажник, а затем не смогли вылезти.
Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации. По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.