Трое детей задохнулись в багажнике автомобиля в Шымкенте

Трагедия произошла 19 мая в мкр Боза­рык. Дети в отсутствии родителей залезли в багажник авто и не смогли вылезти, передает OTYRAR.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шым­кента, 19 мая на пул­ьт 102 поступило соо­бщение о том, что в багажнике задохнулись трое малолетних де­тей. Сразу на место выехали полицейские.

Установлено, что де­ти в отсутствии роди­телей залезли в бага­жник, а затем не смо­гли вылезти.

Двое ск­ончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимаци­и. По данному факту проводится досудебное расследование. Выя­сняются все обстояте­льства произошедшего.