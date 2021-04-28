Все чаще регистрируются случаи выпадения детей из окон многоэтажных домов.

Только за последние пять лет в Казахстане выпали из окон и разбились насмерть 140 детей. Только за первый квартал этого года зарегистрировано 9 случаев, один из которых с летальным исходом. Два дня назад с балкона в Шымкенте выпала девочка.

Мажилисмен Ертаев ставит в пример другие страны, где установка ограничителей предусматривается на стадии производства окон.

«В прошлом году в Нур-Султане из окна квартиры пятого этажа 16-этажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и скончался на месте ребенок 2016 года рождения. Второй случай произошел в Таразе, в 7-м микрорайоне. Также оставшись без присмотра, из окна четвертого этажа пятиэтажного жилого дома выпал ребенок 2018 года рождения. С тяжелыми травмами его госпитализировали в больницу», — говорит Сырым ЕРТАЕВ, депутат Мажилиса Парламента РК.