В два раза чаще в ДТП стали гибнуть дети

На дорогах Казахстана стали чаще гибнуть дети. Число погибших в ДТП малышей выросло на 44%!

Оказалось, что с прошлого года у школьников отменены занятия по безопасному поведению на дорогах. Это уже негативно отразилось на состоянии детского дорожно-транспортного травматизма.

«По вине несовершеннолетних за четыре месяца текущего года было зарегистрировано свыше 35-ти дорожно-транспортных происшествий, где погибло четверо детей и 45 несовершеннолетних получили различные травмы», — говорит Жандос Мураталиев, заместитель председателя Комитета административной полиции.

С начала года на дорогах Казахстана зарегистрировано 796 ДТП с участием несовершеннолетних. В них погибли 42 ребенка. Различные травмы получили 957 детей. Более половины пострадавших — дети-пассажиры — их везли в автомобилях непристегнутыми.