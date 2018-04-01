«Ордабасы» выиграл в гостях у «Атырау»

Уважаемые болельщики и любители футбола. Представляем вашему вниманию репортаж с матча 3 тура чемпионата РК между шымкентским «Ордабасы» и «Атырау» 1:0.

Матч начался с прессинга хозяев поля, но первый опасный момент создали шымкентцы, Толебек закинул мяч в штрафную хозяев, Тунгышбаев не дотянулся до мяча. Нагаев после навеса с фланга пробил головой выше ворот. Угловой у ворот гостей, после подачи, Мажитов пробил рядом со штангой. Игра в основном проходит в середине поля, гости пытаются поймать Атырау на контратаках. Сергиенко прошёл по флангу, и навесил мяч в штрафную, но первым у мяча оказался Нарзикулов. Угловой у ворот хозяев поля, Досмагамбетов подал, Бочаров немного не дотялся до мяча. Аманжол подал с фланга, но Живкович пробил мимо ворот. Тут же Хайруллин пробил издали, но вратарь гостей выбил мяч на угловой. Ковальчук подал корнер, но Фонтанелло немного не дотялся до мяча. Опасный штрафной у ворот гостей, после розыгрыша которого Сергиенко пробил выше ворот. Тунгышбаев пробил из-за пределов штрафной, мяч ушёл чуть выше ворот.

Во втором тайме Сергиенко с угла штрафной пробил, но мяч прошёл над верхней крестовины. Досмагамбетов издали, выше ворот. Игра идёт на встречных курсах, команды поочерёдно атакуют ворота соперников. Максимович обыграв защитника в штрафной площади, хлёстко пробил, мяч прошёл рядом со штангой. После подачи с углового Фонтанелло пробил головой, но мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Нагаев из выгодной позиции пробил прямо во вратаря. За снос Тунгышбаева в штрафной площади хозяев, судья назначил пенальти, Диакате подошёл к мячу и спокойно переиграл вратаря. 0:1. Нагаев обвёл защитника и мощно пробил, вратарь на месте. Тунгышбаев переиграв защитников плотно пробил, но мяч прошёл мимо ворот. После тонкой передачи Бертольо, Хижниченко пяткой пробил по воротам, но голкипер сумел отбить мяч. Гостевая победа с минимальным счетов в Атырау.

КПЛ-2018. 3 ТУР. ОБЗОР МАТЧА АТЫРАУ-ОРДАБАСЫ 0:1.

Вахид Масудов: «В последнее время много решений на себя берут судьи».

Главный тренер «Атырау» прокомментировал матч 3 тура Премьер-лиги «Атырау» — «Ордабасы» 0:1.

— Сложный получился матч, не думаю, что сегодня мы должны были проиграть, но к сожалению так бывает, в последнее время много решений на себя берут судьи. Но не смотря на это в первом тайме мы неплохо двигались, создали моменты, но на не хватило реализации. Во втором тайме было немного сложнее, не хватает в атаке агрессивности.

Георги Дерменджиев: «Доволен, что команда проявила характер».

Главный тренер «Ордабасы» прокомментировал матч 3 тура Премьер-лиги «Атырау» — «Ордабасы» 0:1.

— Для моей команды эта игра была очень важна, потому-что мы сыграли два домашних матча, эта первая игра на выезде. Я думаю для нас это был хороший матч, хорошая игра, у обеих команд были голевые моменты, но мы забили гол и нас это устраивает, мы заработали три очка. В итоге у нас три игры и девять очков. У нас есть ребята которые впервые играют на искусственном поле, и поэтому играть было сложно, я доволен, что команда проявила характер, и в итоге мы победили.

Хрвое Спахия: «Мы сумели забить гол, в итоге мы добыли три очка».

Защитник «Ордабасы» прокомментировал матч 3 тура Премьер-лиги «Атырау» — «Ордабасы» 0:1.

— В первом тайме, были хорошие возможности для взятия ворот, как у нас, так и у соперника, но мы не смогли реализовать свои моменты. Во втором тайме мы прибавили нескольких компонентах игры, и сумели забить гол, в итоге мы добыли три очка в выездном матче. Теперь будем готовиться к домашнему матчу с «Актобе».

Иван Нагаев: «Могли еще в первом отрезке матча забить, но соперник грамотно оборонялся».

Нападающий «Ордабасы» прокомментировал матч 3 тура Премьер-лиги «Атырау» — «Ордабасы» 0:1.

— Тяжелым получился сегодняшний матч, в первом тайме не все у нас получалось, могли еще в первом отрезке матча забить, но соперник грамотно оборонялся, плюс они также создали несколько опасных моментов у наших ворот, конечно не привычно играть на искусственном газоне. Во второй половине матча так же были моменты, но нам удалось забить гол с пенальти, и в итоге победили и заработали три важных очка.