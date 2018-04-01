Отец девочки из ЮКО: Аружан Саин написала неправду

В Туркестане в ходе пресс-конференции родители девочки, у которой обнаружили иголки в голове и ожог пищевода, заявили, что Аружан Саин сказала неправду, сообщает Today.kz.

«Я считаю, что написанное Аружан Саин — это обвинение в мою сторону. Ее публикация — неправда на 90 процентов. С моей дочкой все хорошо, она сейчас учится в подготовительном классе, скоро пойдет в первый класс. Никакого отставания в развитии у нее нет. Со мной дочь не пришла, потому что не хочет, чтобы ее снимали, показывали на всю страну, называли ее имя», — утверждает отец.

По его словам, сейчас девочка весит 17 килограммов при росте один метр восемь сантиметров. В благотворительный фонд Аружан Саин они обратились, когда его дочь находилась в критическом состоянии после ожога пищевода и весила всего восемь килограммов. Родители девочки искали финансовую помощь на операцию.

«Я хочу сказать, что она (Аружан Саин. — Прим. автора) не особо нам помогла, но и на этом ей спасибо. Вместо того чтобы помочь, она создала нам проблемы, в итоге полтора года мы провели под следствием. Ездили в Индию, дорогу себе я оплачивал сам, с перевозкой нам помогли в «Эйр Астана». Но в Индии сделать ничего не смогли, в итоге мы оперировались в Казахстане и в Ташкенте», — рассказал отец девочки.

Мужчина также сказал, что он с семьей никуда не уезжал и ни от кого не скрывался.

Заявление отца девочки подтвердила уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева. Она рассказала корреспонденту Today.kz, что для проверки сведений отправила в семью ребенка комиссию.

«Девочку мы нашли. С ней все хорошо. Она живет с родителями. Я разговаривала с отцом ребенка. Все хорошо. Я подняла на поиски все службы. Комиссионно сегодня приезжали в семью, посмотрели, все хорошо. Я предложила помощь, но они пока отказались, но сказали, что если понадобится, они обратятся», — сказала Балиева.

Напомним, общественный деятель Аружан Саин рассказала на своей странице в Facebook о том, как в ЮКО над маленькой девочкой издевались в течение нескольких лет. Она отметила, что об этом случае публично не писали, потому что он слишком трагичный, страшный и, самое ужасное, что в отношении здоровья ребенка уже ничего практически было не изменить.