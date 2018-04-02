Полицейские задержали жителя Шымкента, который подозревается в серии краж, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО. По версии полиции, мужчина промышлял как карманными, так и кражами из салонов автомобилей.

28 января 2018 года в дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента обратился житель Казыгуртского района, 1998 года рождения, с заявлением о том, что во дворе одного из многоэтажных домов, неизвестные лица разбили стекла его автомашины и похитили деньги.

Также в полицию обратился житель Шымкента, 1988 года рождения, у которого неизвестные лица на территории Верхнего рынка похитили из кармана сотовый телефон стоимостью 39 тысяч тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП задержали подозреваемого в совершении данных преступлений, жителя Шымкента, 1979 года рождения.

Как выяснили полицейские, подозреваемый совершал преступления по одной и той же схеме. Он разбивал стекла бесхозных автомашин, откуда похищал деньги и ценные вещи, а также совершал карманные кражи в людных местах, где воровал сотовые телефоны, деньги и другое.

В ходе следственных мероприятий полицейские Аль-Фарабийского отдела полиции установили причастность задержанного к 15 фактам преступлений, а также выясняют общий ущерб, нанесенный потерпевшим.

В настоящее время подозреваемый арестован с санкции суда. По данным фактам проводится досудебное расследование.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО