Женщина, получившая отравление газом, почти два месяца пребывает в коме. В ту роковую ночь из-за неисправного котла пострадала целая семья.

44-летний отец и 18-летняя дочка скончались на месте. Родственники погибших пытаются привлечь к ответственности мастера, буквально накануне чинившего котел. Однако, пока их попытки безуспешны.

Асылхан Мынбосынов, зав. отделением токсикологии: «В реанимационное отделение нашей больнице поступила больная Ниятова с диагнозом — токсическое действие окиси углерода и компонентов природного газа, тяжелой степени, постгипоксическая энцелофапатия, кома второй третей степени тяжести. На данный момент состояние больной тяжелое».

В реанимации Айнур Ниятова провела 46 дней но и сейчас ее жизнь поддерживается лишь благодаря аппаратам. Врачи не дают ни каких прогнозов. Остается лишь надеяться на лучшее. Сама Айнур еще даже не знает, что ее мужа и дочери в живых уже нет.

Ту ночь с ужасом вспоминает бабушка погибшей семьи.

Ульмес Дусенова, бабушка: «Мой сын три года строил этот дом. Жить счастливо собирались. Котел поставили в начале зимы. Он работал исправно. Потом заглох. Сын вызвал мастера, нашел по объявлению в интеренте. Этот мастер запустил котел 8 февраля. Мои дети легли спать. Я живу в доме рядом. Утром, часов в 7, стала звонить сыну. Он не отвечает. Я постучала к ним в двери, в окно — тишина. Позвала второго сына — он открыл окно. Оттуда прямо газом пахнуло.

Когда родственники смогли войти в дом, то увидели страшную картину — отец и дочь уже не дышали. За жизнь супруги до сих пор борются врачи.

Родственники подали заявление в полицию. Они желают выяснить причину страшной трагедии — техническая неисправность, человеческий фактор, халатность мастера? Они требуют официального расследования, но это дело стало загадкой и для полиции и для прокуратуры.

Женис Тыныбек, адвокат пострадавших: «Я пошел на прием к начальнику следственного отдела Каратауского РОВД. Почему вы не проводите следствия? Он мне говорит: ну, мы не знаем по какой статье дело возбудить. Мы оставили заявление на имя прокурора области. Он перенаправил его в прокуратуру района. Прокуратура района пишет — да, мы расследовали дело, истребовали материалы, дали письменные указания. И оно будет исполнено. Это нам дали ответ 27 февраля. Проходит месяц — ни каких движений нету.

19 марта я пришел в прокуратуру области и пишу ходатайство — прошу обязать следователя провести выемку, назначить комплексную экспертизу с привлечением специалиста, допросить лица который ремонтировал печь. Принять меры в отношении уполномоченных лиц, которые не приняли мер. Письмо оставлено, никаких ответов нет».

С начала года в области произошло 18 случаев отравления угарным газом. Пострадало 18 человек, 14 погибло в том числе двое детей. Газовики убедительно просят жителей — в случае необходимости обращаться только к официальным службам по ремонту газового оборудования.

Бахытжан Тулешов, главный специалист ПТО ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»: «Убедительная просьба, если даже вы обратились по газетным объявлениям, то проверьте, есть ли у них допуск на этот вид деятельности. В любом случае специалисты газовой службы готовы приехать и проверить правильность подключения газовых приборов. Надеемся также, что дело об отравлении целой семьи будет расследовано и получит соответствующую оценку».

Данил Шемратов