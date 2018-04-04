К делу о семилетнем мальчике, который мог стать жертвой изнасилования, привлекли экспертов из Грузии, России и Кыргызстана.

Казахстанские и зарубежные эксперты приступили к делу о семилетнем мальчике из поселка Абай, который мог стать жертвой изнасилования, об этом сообщила общественный деятель Аружан Саин.

«Сегодня прошли очередные следственные действия с участием казахстанских и зарубежных экспертов из трех стран: Грузия, Киргизия и Россия. Со всех экспертов взяли подписки о неразглашении. Мы надеемся на объективное и правдивое заключение. Так как следствие по сексуальному насилию всегда идет в закрытом режиме, так же как судебные процессы, никто не может разглашать обстоятельств дела», — написала Саин на своей странице в Facebook.

Она добавила, что в дальнейшем будут проведены другие экспертизы, а все разъяснения теперь должны исходить от Генпрокуратуры РК.

Также активист и общественный деятель поблагодарила всех, кто помогает ребенку и его маме, морально поддерживая в этот период их жизни.

«Мама передает слова благодарности. Конечно, морально ей очень тяжело, но она настроена защищать своего ребенка до конца», — отметила Аружан Саин.

История с первоклассником из села Абай в Южно-Казахстанской области вызвала широкий общественный резонанс. Бабушка ребенка заявила, что ее внука на протяжении длительного времени избивали и насиловали ученики старших классов. В отделе образования Сарыагашского района заверили, что судебно-медицинская экспертиза не подтвердила факт насильственных действий. Однако результаты экспертизы поставили под сомнение активисты и волонтеры. Они также предположили, что на семью оказывается давление.