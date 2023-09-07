Подробности судебного процесса над педофилом-убийцей из Сарыагашского района

Оглашения приговора по громкому делу об убийстве и изнасиловании 5-летней девочки сегодня, без преувеличения, ждала вся страна. С момента, как подозреваемого в шокирующем преступлении в Сарыагашском районе завели в сал суда под конвоем.

На скамье подсудимых 48-летний рецидивист. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: убийство и насильственные действия сексуального характера. Подсудимого признали виновным и вменяемым. За совершение тяжкого преступления суд приговорил педофила-убийцу к пожизненному заключению, химической кастрации и выплаты морального ущерба.

Даурен Мадалиев, судья специализированного межрайонного суда Туркестанской области: «Гаибназаров признан виновным по статье убийство и насильственные действия сексуального характера. Назначаю пожизненное лишение свободы. Также удовлетворяю иск по моральному ущербу в размере ста миллионов тенге».

На судебном процессе осужденный частично признал свою вину и просил не назначать ему строгое наказание. На вопрос журналистов жалеет ли он о содеянном, педофил отвечать не стал.

После оглашения приговора процесса мать погибшей девочки пыталась несколько раз ударить убийцу своей дочери — женщину возмутило его равнодушие и безразличие.

Шокирующее преступление произошло в июле. Пропавшую Еркежан Нурмахан искали всем селом. По словам родных погибшей, подозрение пало на ранее судимого соседа. Они дважды заходили к нему домой, но полностью обыскать жилище задержанного удалось только на третий раз. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили у него в сарае. При этом, по словам родителей, осужденный искал их 5-летнюю дочь вместе с сельчанами.

Нуржан Ережепов, отец погибшей: «Пусть он будет так же сильно мучаться, как и моя дочь. Я доволен с приговором. Его вину полностью доказали. С этим педофилом мы были знакомы еще с детства, мы не думали о том, что он пойдет на такое преступление.

Моя дочь в тот день отправилась в магазин, он завел ее к себе домой, мол я тебе дам 150 тенге на мороженое. Моя дочь доверилась и пошла. Потом моя дочь, оказывается, стала плакать. Он рассказывает, что был пьян в это время и решился на убийство.

Педофил говорит, что был зол, задушил ее и начал без конца наносить ножевые ранения. Когда моя дочь пропала, мы к нему домой три раза заходили. В первый раз, когда я зашел, он спал. Потом проснулся и спросил у меня: «Что ты здесь делаешь?», я ответил: «Я ищу кого-то», он тогда спросил у меня: «У тебя нет никаких версий?». Я даже не мог подумать, что он пойдет на такое преступление. Мы его никогда не простим, Аллах тоже никогда не простит его».

Индира Еримбетова, мать погибшей: «Он не попросил у нас нормально прощения. Он также не признал вину, по поводу того, что изнасиловал мою дочь и ссылается на то, что был пьян в это время. Но, мне кажется, что он не был пьяным. Он все досконально рассказал, как завел мою дочь к себе домой, как убивал. Еще, когда мы искали мою дочь, он нам якобы помогал с поиском, мол Еркежан ушла в сторону канала. Потом всех людей, которые искали мою дочь, он отвел к каналу и вводил в заблуждение всех».

Адвокаты потерпевшей стороны рассказывают, что они не допустят того, чтобы осужденного когда-нибудь выпустили по УДО. Юристы намерены привлечь к ответственности судью, который приговорил педофила-убийцу к условному сроку в начале этого года за другое преступление.

Размат Абдусалиев, адвокат потерпевшей стороны: «По воле наших доверителей, мы обратились к правоохранителям, в Антикор, генпрокуратуру с целью привлечь лиц, допустивших данное правонарушение. Так как, по мнению наших доверителей, если бы в свое время осужденный был привлечен к лишению свободы за более раннее преступление, то данного преступления не было бы. В отношении судьи, который принял санкцию в виде ограничения свободы сроком 2 года 7 месяцев, и в отношении органов пробации, участковых которые должны были своевременно принимать меры».

Как выяснилось, мужчина разведен, у него есть дети, которые с ним не общаются. Убийца-педофил отсидел почти 10 лет за убийство, а в начале мая этого года был приговорён к трем годам ограничения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Матери рецидивиста на судебном процессе не было.

Осужденный будет отбывать наказание в учреждении чрезвычайной безопасности. Скорее всего, пожизненный срок он проведет в в колонии «черный беркут» в Костанайской области. Приговор суда пока не вступил в законную силу.