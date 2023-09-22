Воспитатель избил ребенка в частном детском саду Туркестанской области

Жестокий метод воспитания в детском саду Туркестанской области шокировал Казнет.

Видео с избиением ребенка появилось в интернете. На кадрах воспитатель сначала кричит на мальчика, а потом наносит удары. Вопиющий инцидент прокомментировали в управлении образования региона. Как выяснилось, все произошло в частном детском садике Келесского района. Раскрывать анкетные данные «педагога» в ведомстве не стали, ссылаясь на тайну следствия. Пока доподлинно известно только, что ее уволили и завели уголовное дело.

«Избиение воспитанника воспитателем ясли-сада «Акмаржан», расположенного в Келесском районе Туркестанской области, установлено видеокамерой в данном детском саду. На данный момент воспитателя уволили. Мать ребенка подала заявление в отдел полиции, по заявлению возбуждено уголовное дело»,— рассказали в управлении развития человеческого потенциала Туркестанской области.

Шокирующее видео привлекло внимание и правоохранителей. Полицейскими Келесского района проводится досудебное расследование по обращению матери пострадавшего 2-летнего ребенка. В пресс-службе ведомства сообщили, что расследование по данному факту находится на личном контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.

«Данный факт зарегистрирован по статье 140 ч.2 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Назначены соответствующие экспертизы. Видео с инцидентом изъято в качестве вещественного доказательства. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего»,— заверили в пресс-службе РУП Келесского района.