Не менее 7 девочек подверглись сексуальному насилию — адвокат

В Туркестанской области задержан 33-летний житель Отырарского района. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.



По предварительным данным, он изнасиловал 7 девочек. Однако, в полицию с заявлением обратились только 2 родителей пострадавших, передает OTYRAR.

Сразу несколько девочек из разных семей заявили об изнасиловании. По их словам, к сексуальным истязанием их подвергал 33-летний сосед. Мамы пострадавших записали обращение в социальных сетях.

«Я проверила свою дочь в больнице, все понятно, что ее изнасиловали. Я требую, чтобы насильника посадили. Моей дочери всего 7 лет. На данный момент точно известно, что трех девочек изнасиловали. Еще есть три девочки которых, возможно изнасиловали, их еще не проверили. Подозреваемый мужчина разведён, жил со своей женой только один месяц. Он наш сосед, все это время ходил и смотрел на нас, как будто ничего и не было!»,- говорит мать одной из пострадавшей.

О шокирующем происшествии в своем Facebook-аккаунте заявила адвокат Айман Умарова. По ее словам, сексуальному насилию подверглись семь девочек, и пострадавших может быть больше. Дети жили с предполагаемым насильником в одном подъезде дома, в Отырарском районе.

«Ночью, к нам, в проект «One-Stop-Service» обратились жители Туркестанской области, не менее 7 девочек из разных семей подверглись сексуальному насилию со стороны мужчины 1993 года рождения. По информации, все они проживали в одном жилом доме, в одном подъезде. Однако, полицейскими должных мер не принимается. О данных фактах насилия мы поставили в известность детского омбудсмена Динару Закиеву. Пилотный проект «One-Stop-Service», действует при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике»,- рассказала Айман Умарова адвокат.

Полицейские Туркестанской области сейчас проводят досудебное расследование по заявлению двух местных жительниц. По поручению главного полицейского региона, создана специальная следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Подозреваемый задержан, дал признательные показания и помещён в изолятор временного содержания.

«17-го октября 2023 года полицией Туркестанской области задержан житель Отырарского района по подозрению в совершении противоправных действий в отношений несовершеннолетних девочек. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства ДП Туркестанской области»,- сообщил Асылжан Калдарбеков, заместитель начальника ДП Туркестанской области.

Родные детей требуют справедливого расследования и сурового наказания для предполагаемого насильника.