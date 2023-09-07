Педофилу-убийце 5-летней девочки дали пожизненный срок

В Шымкенте вынесли приговор педофилу-убийце 5-летней Еркежан Нурмахан. Его приговорили к пожизненному заключению, химической кастрации, так же он обязан выплатить моральный ущерб в 100 млн тенге, передает OTYRAR.

Он будет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности. Как сообщает наш корреспондент с места событий, родственников девочки на процесс не пустили. Приговор пока не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.

Напомним, в июле Казахстан повергла в шок новость о зверском изнасиловании и убийстве 5-летней Еркежан Нурмахан. 13 июля девочка пропала, её искали всем селом. По камерам видеонаблюдения жители увидели, что малышка не уходила далеко от дома. Подозрения пали на соседа. Дом 48-летнего мужчины обыскивали два раза, но найти тело удалось только в третий.

«В третий раз мы уже начали обыск в его доме. Потом, в какой-то момент я заметил шифр на крыше сарая. Мы с другом залезли на крыши и увидели мертвое тело Еркежан без одежды»,— говорит Ержан Ахметов, житель села Жибек Жолы Сарыагашского района.

По словам брата девочки, все тело было в ножевых ранениях, а лицо в синяках. Как выяснилось, убийца-педофил ранее уже отсидел почти 10 лет за убийство, а в начале мая 2023 года был приговорён к 3 годам ограничения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Жители села Жибек Жолы попытались устроить самосуд и поджечь дом педофила-убийцы, но полиции удалось их успокоить. После большого резонанса президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.