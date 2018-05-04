Казахский язык на латинице

Приказом министра образования и науки РК от 27 апреля 2018 года утвержден график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования, сообщает Zakon.kz.

Определены ответственные за исполнение графика
Определены ответственные за исполнение графика.

Как отмечается, департаментам дошкольного и среднего, технического и профессионального, высшего и послевузовского образования министерства, руководителям организаций среднего, технического и профессионального и высшего образования, республиканских организаций образования и начальникам областных, городов Астаны и Алматы управлений образования обеспечить переход обучения на латинский алфавит до 2025 года в соответствии с Графиком.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

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