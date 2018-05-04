В суд переданы материалы по обвинению 28-летнего Нармана С-а, обвиняемого в умышленном убийстве предпринимателя из Казыгурта.

По материалам дела, Нарман С-ва, вместе со своим родственником, узнали, что один из их знакомых собирается купить многотонный грузовик и ищет подходящую машину.

Воспользовавшись этим, они вызвали покупателя якобы для осмотра и расчета за машину. Предприниматель собрал деньги и на собственном «Фольксвагене-гольф» отправился на встречу в Тюлькубасский район. Однако, здесь, на окраине села Турара Рыскулова, злоумышленники задушили его, тело уложили в багажник «Голфа» и сожгли. Сгоревший автомобиль был обнаружен местными жителями 6 февраля этого года.

Соучастник убийства все еще находится в розыске. К суду привлекается пока только один из обвиняемых – Нарман Сулейменов.

Данил Шемратов