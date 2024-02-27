В Шымкенте участились случаи умышленных убийств

Умышленные убийства стали чаще совершать в Шымкенте.

По данным специализированного межрайонного суда по уголовным делам, количество преступлений в городе увеличилось. В прошлом году было вынесено 27 приговоров по особо тяжким преступлениям. В большинстве случаев беззакjния совершались на бытовой почве и в алкогольном опьянении.

Самидин Темиралиев, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«В производстве суда окончено 85 дел в отношении 126 лиц, что составляет 70,8%

от поступивших дел в судебное производство. Среднемесячная нагрузка на каждого судью по делам составляет 2,36%. По категориям дел поступивших в суд: статья 99 часть 1,2 УК РК (умышленное причинение смерти)- 27 дел (22,5%), из них 4 дела были переквалифицированы на статью 106 УК РК и 2 дела возвращены прокурору».

Участились и судебные дела в отношении наркозакладчиков и всё чаще на скамье подсудимых оказываются молодые люди. За год по статье «незаконный оборот накротических веществ» в Шымкенте было рассмотрено 59 дел. Подсудимые распространяют опасный яд, в основном, через интернет. Вовлечены в наркобизнес и девушки.

Самидин Темиралиев, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Статья 297 самый низкий срок начинается от 10 лет. Они молодые ребята, молодые девушки, есть и студенты. Ну что поделать. Закон есть закон, назначаем им 10 лет лишения свободы. Если закладчики задерживаются и в ходе досудебного расследования участвуют активно и способствуют раскрытию особо тяжких преступлений, то применяем им статью 55. У нас было два дела в отношение них применили 55 статью. Там студенты девушки».