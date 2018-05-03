Уже со следующей недели начнется демонтаж или в простонародье – снос старейшей бани Шымкента. Об этом было заявлено сегодня во время презентации проекта реконструкции Старого города. К сожалению, баня и еще 73 дома попали под снос на самом первом этапе продления проспекта Кунаева.

«По первому этапу у нас под снос попадают 73 объекта, 33 из них, в том числе владелец бани по ул. Туркестанской, компенсацию уже получили. Мы планируем на следующей неделе снос бани», — так прокомментировал слухи, распространяемые в социальных сетях заместитель акима г. Шымкента Габит Мауленкулов.

На первом этапе этапа строительства дороги начиная с улицы Туркестанская и до улицы Айтеке би, пройдут работы по строительству дороги длиной 580 метров и шириной 42 метра. На II этапе строительные работы будут проводиться с улицы Айтеке би до улицы Володарского, протяженностью 480 метров и шириной 42 метра.

Напомним, разговоры о предстоящем сносе бани по ул. Туркестанской велись еще в 2014 году. Было заявлено, что в 2015 году известная шымкентская баня по Туркестанской может прекратить свою работу, так как идет под снос.

Тогда руководитель отдела архитектуры Нурлан Архабаев пояснил, что оставить баню невозможно: «Согласно плану, все строения, которые примыкают и находятся в зоне реконструкции проспекта Кунаева, будут снесены. Баню нельзя оставлять, она будет мешать стройке. На ее месте будет уложена дорога и построены новые здания».

В будущем планируется, что проспект Кунаева выйдет на Забадам, а улица Дулати продлится до Старого города.

Саида Турсуметова