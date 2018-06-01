Национальный банк Казахстана утвердил «Программу ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи».

Программа разработана в рамках реализации первой социальной инициативы,

озвученной главой государства 5 марта 2018 года в своем Обращении к народу «Пять

социальных инициатив Президента». В частности, было поручено запустить программу «7-20-25», предусматривающей выдачу ипотечных займов по следующим условиям: ставка вознаграждения – 7% годовых, первоначальный взнос – 20%, срок займа – до 25 лет.

Программа определяет основные условия выдачи ипотечных жилищных займов,

критерии к заемщикам и банкам для участия в Программе, порядок взаимодействия

банков с оператором, а также меры, которые должны быть приняты на уровне

законодательных актов для успешной реализации Программы.

В Программе может участвовать любой гражданин Республики Казахстан,

имеющий доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности, а также не

имеющий жилья на праве собственности.

Программа предусматривает возможность получения ипотечного жилищного

займа для приобретения жилья на первичном рынке в любом регионе Республики

Казахстан в пределах следующей стоимости:

25 млн тенге – для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау;

15 млн тенге – для других регионов.

Оператором Программы является дочерняя организация Национального Банка

Республики Казахстан – АО «Ипотечная организация «Баспана». Используя рыночные

механизмы финансирования за счет выпуска и размещения облигаций оператор

привлечет на Казахстанской фондовой бирже (KASE) не менее 1 трлн тенге и направит

полученные средства на выкуп ипотечных жилищных займов, выданных банками участниками по условиям Программы.

В рамках Программы будут определены критерии к банкам-участникам. Перечень

банков-участников будет размещен на официальном интернет-ресурсе Национального

Банка Республики Казахстан, после заключения ими соответствующих договоров с АО

«Ипотечная организация «Баспана».

Согласно условиям Программы банки-участники не вправе взимать с заемщиков комиссии за предоставление и обслуживание займов.

Информация о начале процедуры выдачи займов банками-участниками будет

дополнительно размещена на интернет-ресурсе Национального Банка Казахстана.

Ожидаемый срок начала реализации Программы «7-20-25» — вторая половина текущего года.

В целях разъяснения условий Программы «7-20-25» в мобильном приложении

Национального Банка Казахстана «НБК «Online» с 19 июня 2018 года запущен новый

раздел «7-20-25», в котором можно оперативно получить ответ на интересующий вопрос, касающийся данной Программы.

Мобильное приложение «НБК «Online» доступно для скачивания на

государственном и русском языках в магазинах AppStore

(https://itunes.apple.com/kz/app/nbk-online/id1134502211?ls=1&mt=8)и PlayMarket

(https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.nationalbank.appeals).

Ознакомиться с Программой можно на официальном интернет-ресурсе

Национального Банка Республики Казахстан по ссылке

http://www.nationalbank.kz/?docid=3555&switch=russian