14-летний школьник, едва не утонувший в шымкентском аквапарке, потерял память, со ссылкой на врачей больницы скорой медицинской помощи.

«Я помню только до того момента, как к нам из Туркестана приехала бабушка с братишкой. Мне потом брат рассказал, что он попросился со мной пойти в большой бассейн, но я не разрешил. А через 10-15 минут поднялся шум, брат прибежал, а я уже без сознания лежу», — рассказывает Сардар Халилов о событиях 11 июня, сообщает Tengrinews.kz

Подросток трое суток провел в реанимации в коме. Врачи признаются, если бы скорая помощь привезла его чуть позже, то спасти ребенка они бы не смогли. «Сейчас мальчик ничего не помнит о том, что с ним произошло.

Он был в крайне тяжелом состоянии. При обследовании мы выяснили, что у него отек легкого, наложили трахеостому. Также был обнаружен разрыв мочевого пузыря. Провели операцию и ушили разрыв. Непонятно, с чем связана травма. Он захлебнулся, из-за этого мог произойти отек легких, возможно, мочевой пузырь был полный и из-за давления воды лопнул. Если бы на полчаса позже его привезли, то мы бы не смогли его вернуть к жизни», — рассказывает врач-уролог БСМП Шымкента Кайрат Елмурзаев.

Потеря памяти, предполагают врачи, явление временное. После перенесенных травм мальчику не грозит инвалидность и после правильного лечения он вернется к обычной жизни.

Мама ребенка тот день вспоминает только со слезами на глазах. «Я потом у людей спрашивала, как там было. Говорят, что спасателей рядом не было, его спасали мальчики, которые рядом плавали. По видео с камеры мы тоже видели, что спасателей рядом не было. Когда уже сына вытащили из бассейна, они подбежали», — говорит мама — Наргиза Муминова.

Судиться с аквапарком мать, воспитывающая сына одна, не собирается. Говорит, что руководство зоны обещает помочь деньгами на лечение, которое еще предстоит после выписки.

К слову, аквапарк работает в обычном режиме. В службе охраны сообщили, что все видеозаписи о том происшествии они передали в Абайский отдел полиции, который проводит досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что во время купания в одном из аквапарков Шымкента едва не утонул 14-летний подросток. Он отдыхал с друзьями в одной из зон отдыха, однако после плавания в бассейне подросток был госпитализирован в коматозном состоянии.