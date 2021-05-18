Жара наступает. Открытие аквапарков, этим летом, остается под вопросом.

Шымкент не выходит из красно-желтой зоны больше месяца. Однако это не повод отказываться от водных процедур, считает большинство горожан. Шымкентцы с наступление жарких дней, устремляются на берега рек и водоемов. В городе, кстати, официально, открыты 5 зон отдыха: Тогус, Бадам, исток Кошкар аты, озеро в Дендропарке и «Жайлауколь».

Правда, ответственность за купающихся возложена на владельцев зон отдыха. Купание в других водоемах и реках — остается на страх и риск самих купающихся.

«В рамках акции «Безопасное лето» сотрудниками департамента в Шымкенте через средства массовой информации публикуются статьи, организуются беседы, а также проводятся беседы с населением. Департаментом совместно с акиматами районов предусматривается заключение меморандумов с владельцами бассейнов по бесплатному обучению детей, в том числе детей из малообеспеченных семей купанию в местах купания», — говорит Мадияр ЖАКСИБАЕВ начальник ДЧС г.Шымкента

Ежегодно вода уносит людские жизни. В прошлом году в Шыкменте утонули четверо. Об этом спасатели просят не забывать как и о пожарах: тушить за собой костры после пикников на природе и сигаретные окурки.

«Мы просим горожан не выбрасывать горящие спички и окурки, не разводить костры в лесных и степных массивах, не оставлять стеклянную посуду на природе, так как солнечный свет может проходить сквозь стекло, фокусируя и сжигая сухую траву. В случае возникновения природных пожаров незамедлительно обращайтесь в противопожарную службу по телефонам: 101, 112», — говорит Жанибек КАРИМБАЕВ заместитель начальника ДЧС г.Шымкента