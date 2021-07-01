Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в краже золотых изделий из аквапарка.

В Мактаральский РОП с заявлением обратилась жительница города Жетысай. Она сообщила о том, что в одном из аквапарков, расположенных на территории района, неизвестные похитили у нее золотые изделия: браслет и подвеску.

По словам женщины, она оставила ценные вещи в шкафчике в раздевалке, а когда вернулась, заметила вскрытую дверцу и пропажу золотых украшений. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 300 тысяч тенге.

дляраскрытия кражи чужого имущества полицейские Мактаральского РОП оперативно прибыли на место преступления и принялись за розыск подозреваемых лиц. Стражи порядка опросили возможных очевидцев. В результате они установили личность подозреваемой и задержали ее по месту жительства.

Задержанной оказалась ранее неоднократно судимая жительница Жетысайского района.

Как выяснилось, воспользовавшись отсутствием людей, подозреваемая похитила золотые украшения и скрылась. Затем краденое имущество она реализовала в одной из торговых точек, а деньги потратила . Подозреваемая находится под стражей. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража” и выясняются все обстоятельства.

Похищенные золотые изделия возвращены законной владелице.