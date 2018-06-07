40 тысяч тенге за информацию о коррупционерах предложил председатель АДГСПК Алик Шпекбаев, сообщает NUR.KZ.

Об этом Шпекбаев написал в своем аккаунте на Facebook.

Шпекбаев призвал всех казахстанцев начать действовать и противостоять коррупции в стране, сообщив о любых ее проявлениях в Агентство.

Председатель ведомства также написал номер круглосуточного call-центра: 1424 и личную почту: alik.shpekbaev@gmail.com, куда могут писать о коррупционных преступлениях.

Также было обещано, что каждое обращение будет рассмотрено и принято во внимание, а лицам, поделившимся информацией, будет гарантирована полная конфиденциальность.

Если полученная информация подтвердится, и виновник коррупционного преступления получит обвинительный приговор в суде, то лицу, сообщившему об этом, будет предложено вознаграждение в размере 240 тысяч тенге.