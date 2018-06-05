Профилактика административных правонарушений и пресечение преступлений среди несовершеннолетних – одна из основных задач деятельности ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД ЮКО.

В этом году полицейские провели более 50 профилактических мероприятий, которые проводились каждую пятницу, субботу и воскресенье по принципу нулевой терпимости.

За полгода стражи порядка доставили в центр адаптации несовершеннолетних более 500 подростков, оставленных взрослыми без внимания. Полицейские выявили 2723 несовершеннолетних, находившихся в ночное время вне дома и 130 подростков в увеселительных заведениях в ночное время. На учет в органы внутренних дел поставлены 485 подростков, склонных к правонарушениям и 281 неблагополучная семья. С ними проводятся профилактические работы.

Для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в феврале в рамках акции «Подросток-Закон-Безопасность» сотрудники ювенальной полиции прочитали в школах и колледжах области лекции с демонстрацией видеороликов на тему последствий совершения правонарушений и преступлений.

Кроме того, полицейские организовали для школьников и студентов колледжей «Дни открытых дверей», где познакомили ребят с работой отделов полиции и показали музей ДВД ЮКО, а также провели ряд мероприятий под лозунгом «Счастливое детство».

Как отметили сотрудники ювенальной полиции МПС ДВД ЮКО, проведение подобных мероприятий и акций способствуют профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и воспитанию у молодежи нравственных ценностей в духе патриотизма и любви к родине. В планах полицейских ЮКО на будущее также проводить различные мероприятия, которые помогут оградить подростков от совершения преступлений и нарушения закона.

Пресс — служба ДВД ЮКО