С 29 по 31 июля текущего года на территории Туркестанской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

Оно направлено на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, выявление подростков, находящихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых и пресечение преступлений в отношении несовершеннолетних. В городских и районных подразделениях полиции создали несколько мобильных групп, которые соблюдая требования санитарных норм во время карантина, провели ночные рейды на улицах, во дворах и в местах массового скопления молодежи.

За три дня проведения ОПМ «Подросток» полицейские Туркестанской области доставили в органы внутренних дел 422 несовершеннолетних, в том числе 1 подросток помещен в центр адаптации несовершеннолетних. Кроме того, стражами порядка в ходе рейдовых мероприятий выявлено 357 правонарушений среди подростков, из низ 333 случая нахождения несовершеннолетних в ночное время вне дома и 4 факта «мелкого хулиганства».

В отношении родителей 7 подростков ювенальные полицейские составили административные протокола по статье 127 КоАП РК » Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего». Также выявлены 7 фактов продажи табачных изделий и 5 случаев реализации алкогольной продукции несовершеннолетним.

К примеру, в Сарыагашском районе в рамках ОПМ «Подросток» полицейские совместно с представителями общественности и заинтересованных органов вышли на рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних. В результате трёхдневных отработок сотрудники ювенальной полиции МПС Сарыагашского РОП выявили и доставили в отдел полиции 32 несовершеннолетних, находившихся в ночное время вне дома без сопровождение взрослых.

В отношении родителей подростков вынесены предупреждения по статье 442 ч.2 КоАП РК «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей». Также за время ОПМ «Подросток» стражи порядка поставили на профилактический учёт 3 несовершеннолетних лиц, склонных к правонарушениям.

Полицейские провели с подростками и их родителями профилактические и разъяснительные беседы об административной и уголовной ответственности за совершение различных правонарушений и призвали взрослых не оставлять детей без внимания, особенно в ночное время вне дома.

В свою очередь, в полиции Туркестанской области отметили, что проведение подобных мероприятий необходимы в плане профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Работа в данном направлении будет продолжена.