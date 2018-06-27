Первый заместитель премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил с рабочим визитом областной центр Туркестанской области – город Туркестан.

В ходе поездки принял участие в первом заседании комиссии по перспективам развития Туркестанской области и ознакомился с развитием города.

Ознакомив его с планом развития нового областного центра, Ж.Туймебаев отметил, что в целях реализации поручений Главы государства создан специальный штаб. Аскару Мамину доложили как продвигается ход работ по проекту развития нового административно-делового центра, совершенствованию и модернизации инфраструктуры строительства.

Согласно новому разработанному генеральному плану, территория города увеличилась на 35 тысяч гектаров. Для строительства нового городка в восточной части Туркестана выделено 670 гектаров земли. Из них на 170 гектарах планируется построить административно-деловой центр, на 300 гектарах многоэтажные жилые дома. Планируется, что в данном городке будут проживать около 65 тысяч жителей. Наряду с этим, согласно новому плану предусматриваются пути развития инфраструктурных систем и транспортно-логистического направления.

В ходе ознакомления продемонстрирован проект возрождения исторической части «Көне Түркістан» («Древний Туркестан»). Проект направлен на реконструкцию крепостных сооружений вокруг мавзолея Х. А. Ясави. Представлены две версии реализации идейного значения проекта «Көне Түркістан». Один из них — получить от стран-членов организации «ТЮРКСОЙ» проектные предложения по формированию культурных объектов в определённом историческом и архитектурном стиле и, предложив им построить соответствующие объекты. Во втором варианте — провести работы не только по привлечению инвестиций со стороны тюркоязычных стран, но и привлечь отечественных и других инвесторов.

Ознакомившись с планом развития города, Аскар Мамин отметил, что исполнение данных работ будет на контроле Правительства и подчеркнул, что для реализации поручения Главы государства на соответствующем уровне со стороны Правительства будет оказана максимальная поддержка.

В ходе поездки Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин ознакомился с работой акимата города Туркестан, посетил общежитие для государственных служащих, а также действующий железнодорожный вокзал.