Список свободных вакансий с окладом до 350 тысяч тенге в Шымкенте

20 свободных вакансий, для тех кто в поисках работы в южном мегаполисе.

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию вакансии с официальным трудоустройством для жителей Шымкента. По всем вопросам обращаться непосредственно по указанным номерам телефонов.