Список свободных вакансий с окладом до 350 тысяч тенге в Шымкенте

20 свободных вакансий, для тех кто в поисках работы в южном мегаполисе.
Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию вакансии с официальным трудоустройством для жителей Шымкента. По всем вопросам обращаться непосредственно по указанным номерам телефонов.
|Работодатель
|Вакансия
|Количество работников
|Заработная плата
|Контактный номер телефона
|Адрес
|ТОО «Ай Сервис Транс»
|Инженер по технике безопасности
|1
|150 000
|87788007076
|4-мкр Исаханов №72
|Разнорабочий
|10
|100 000
|4-мкр, Исаханов 72
|Сварщик
|10
|150-200 000
|87716125570
|Электромонтажники
|10
|100-120 000
|Операторы ЧПУ
|5
|140-160 000
|ТОО «Standard Steel KZ»
|Слесарь-электрик по ремонту электроборудования
|10
|140-250 000
|Арматурщик
|20
|140-200 000
|87074590939
|Толе би 25
|Инженер по качеству
|8
|140-350 000
|Электрогазосварщик
|15
|140- 350 000
|ТОО «Барыс 2007»
|Грузчик на производстве
|10
|100-130 000
|Наладчик технологического оборудования
|5
|100-130 000
|87056805057
|226квартал 186
|Механик
|5
|100-130 000
|ТОО «Azala Textile»
|Швея
|30
|60-150 000
|
87771107372
|Оразбаева 62
|Контролер
|3
|80–120 000
|Фабрика «Мадина»
|Работник кондитерского цеха
|3
|
100-200 000
|
87056805057
|
Индустриальная зона «Тассай»
|Оператор механик
|3
|Оператор печи
|3
|Оператор тестомесильного аппарата
|4
|Оператор технолог
|4
|Оператор фасовочного автомата
|4