Список свободных вакансий с окладом до 350 тысяч тенге в Шымкенте

-
Редактор
-
245

20 свободных вакансий, для тех кто в поисках работы в южном мегаполисе.

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию вакансии с официальным трудоустройством для жителей Шымкента. По всем вопросам обращаться непосредственно по указанным номерам телефонов.

Работодатель Вакансия Количество работников Заработная плата Контактный номер телефона Адрес
ТОО «Ай Сервис Транс» Инженер по технике безопасности 1 150 000 87788007076 4-мкр Исаханов №72
Разнорабочий 10 100 000 4-мкр, Исаханов 72
Сварщик 10 150-200 000 87716125570
Электромонтажники 10 100-120 000
Операторы ЧПУ 5 140-160 000
ТОО «Standard Steel KZ» Слесарь-электрик по ремонту электроборудования 10 140-250 000
Арматурщик 20 140-200 000 87074590939 Толе би 25
Инженер по качеству 8 140-350 000
Электрогазосварщик 15 140- 350 000
ТОО «Барыс 2007» Грузчик на производстве 10 100-130 000
Наладчик технологического оборудования 5 100-130 000 87056805057 226квартал 186
Механик 5 100-130 000
ТОО «Azala Textile» Швея 30 60-150 000  

87771107372

 Оразбаева 62
Контролер 3 80–120 000
Фабрика «Мадина» Работник кондитерского цеха 3  

 

 

 

 

100-200 000

  

 

 

 

 

87056805057

  

 

 

 

 

Индустриальная зона «Тассай»
Оператор механик 3
Оператор печи 3
Оператор тестомесильного аппарата 4
Оператор технолог 4
Оператор фасовочного автомата 4

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА