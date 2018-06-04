Реализация программы «Рухани жаңғыру» позволит молодежи познать историю края, а также развивать туризм. На это рассчитывают жители села Карнак. В удивительном месте южного региона есть действующий музей, который построен в 18 веке.

В начале здесь было кладбище, затем мечеть. Фундамент мечети-медресе в селе Карнак был заложен в 1789 году. Основатель — Шаммит-Ишан был образованным и интеллигентным человеком. Его жизненный путь — это пример борьбы с невежеством. В 1876 году здесь был построен малый дворец.

Рассказывает экскурсовод музея «Шаммит-Ишан» Тухтамурад Абсадиков: «В малом дворце есть хилует. В самые знойные дни лета здесь верующие поклонялись Аллаху. А большой белый дворец использовали как мечеть, в нем же ученики занимались обучением. В этом здании потолок расписан в восточном стиле, он сохранился в первозданном виде.

В 2005 году на базе мечети-медресе был открыт музей. Через четыре года здесь сделали капитальный ремонт. Сегодня общая площадь музея составляет 320 кв. метров. Он состоит из 29 комнат. Экспонаты средневековья рассказывают о быте наших предков. Есть такие рукописи, которые до сих пор не прочитаны.

«Мой отец — учитель истории Бекташ Мирзаев — каждое лето с учениками на старом городище занимался раскопками. Найденные артефакты приносил в мечеть. Его мечта — открыть народный музей — осуществилась», — поделился Анвар Мирзаев, житель села Карнак.

Музей посещают не только жители нашего региона, но и гости со всех областей Казахстана. Также приезжают туристы из соседних государств Узбекистана, Киргизии и России. Иностранцы также интересуются древним сооружением. Карнакцы гордятся тем, что они смогли сохранить историческое наследие.

Шынар Оразова