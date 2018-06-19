Нурлыбек Женисбек назначен руководителем пресс-службы, пресс-секретарем министра энергетики, сообщает inform.kz.

Нурлыбек Женисбек родился в 1988 году. Окончил Национальный педагогический университет им. Абая (бакалавр филологии), имеет степень магистра международных отношений (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации).

Трудовой путь начал 2006 году корреспондентом на телеканале «Казахстан». В разные годы работал редактором, ведущим на областных и республиканских телеканалах.

С 2013 по 2017 годы — руководитель пресс-служб и советник акимов города Шымкента и Южно-Казахстанской области. Был заместителем директора информационно-аналитического Центра ЮКО.

В 2017 году работал пресс-секретарем министра труда и социальной защиты населения РК.