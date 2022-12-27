Какой будет цена на сжиженный газ в 2023 году

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов ответил на вопросы журналистов издания. По словам министра, проблем с газом в стране не наблюдается.

Вице-министр пояснил, что цену на закупку природного газа утверждает министерство энергетики, дальше определяется цена с недропользователями и по условиям транспортировки, при расчете всех расходов повышения пока не планируется.

ЦЕНА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

Как и говорилось ранее, планируется что мораторий на повышение цен на сжиженный газ будет продлен, по словам вице-министра срок пока определен на полгода.

«Девятого января истекает срок моратория цен на сжиженный газ, но, уже известно что его продлят на полгода. В целом нужно понимать, что альтернативы рыночному регулированию цен нет, а мы должны к рынку идти. При этом нужно предусматривать компенсационные меры для социально уязвимых слоев населения»,— сказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

ЧТО ОЗВУЧИЛИ В ШЫМКЕНТЕ?

Во время визита в третий мегаполис вице-министр энергетики Асет Магауов встретился с жителями, которые озвучили свои проблемные вопросы, в топе распределение нефтепродуктов.

«Различные сети АЗС поднимали вопросы доступа к ресурсам. Мы прорабатываем документ, в котором постараемся сделать так, чтобы не пострадал ни бизнес, ни жители», — говорит вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

ЦЕНА НА ДИЗТОПЛИВО НА 2023

По словам вице-министра энергетики РК Асета Магауова, посевная и уборочная в 2022 году прошла без проблем с топливом, так как законом поставлен приоритет для поставок топлива сельхозпроизводителям.

«В этом году порядка 840 тыс. тонн дизтоплива по цене более низкой, чем для других участников рынка, она была поставлена. Для сельхозработников никаких проблем и дефицита не было и в 2023 году быть не должно», — говорит вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

В министерстве отметили, что во время посевных и сбора урожая в правительстве будут выпускать специальные графики распределения топлива по низкой цене для аграриев Казахстана.