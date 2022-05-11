Вопрос дефицита дизтоплива для аграриев прокомментировали в Минэнерго

По какой цене аграриям страны придется покупать длизтопливо в этом году? На этот вопрос ответил вице-министр энергетики Казахстана.

Дизтопливо для аграриев в этом году стало дороже. Об этом сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов. Цена дизтоплива на НПЗ составляет 176 тенге за литр, с учетом доставки до регионов и хранения — 230-260 тенге за литр. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей выделено 400 тысяч тонн дизельного топлива. Магауов ответил на вопрос, не будет ли дефицита дизтоплива в стране?

«Такого риска нет. Даже в прошлом году, когда была достаточно сложная ситуация по обеспечению дизельным топливом розничного рынка, у нас в законодательстве установлен приоритет по отгрузке для сельхозтоваропроизводителей. Уже по текущему графику видно, что хорошая выборка идет?» — говорит Асет Магауов, вице-министр энернетики РК.

В прошлом году нехватка и последующий резкий рост цен произошли из-за того, что в соседних странах дизель продавали гораздо дороже, чем в Казахстане: в Казахстане около 200 тенге за литр, в России – 300 тенге за литр, в Узбекистане 350 тенге за литр. И топливо перетекало за рубеж. Для того чтобы ситуация не повторилась в этом году, были внесены поправки в закон о нефтепродуктах, что поставщики должны иметь собственные нефтебазы. Для распределения топлива между аграриями планируют ввести цифровую систему.

«Министерство сельского хозяйства ежегодно совместно с акиматами областей определяет объемы потребности сельхозтоваропроизводителей республики в нефтепродуктах и вносит в министерство предложения об объемах поставок дизтоплива для них. На основании данных предложений, Министерство энергетики совместно с Минсельхозом утверждает график закрепления областей за НПЗ по поставке дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ», — говорит Асет Магауов, вице-министр энернетики РК.

По его словам, акиматы областей на своем уровне определяют операторов по поставкам дизельного топлива фермерам. Адресное выделение объемов дизельного топлива аграриям позволит создать прозрачность распределения, исключить лишние звенья в цепочке распределения, а также исключить коррупцию.