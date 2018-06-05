В эти минуты специалисты разбирают мост в районе бывшего свинцового завода. Уже сняты плиты перекрытия над железной дорогой.

Чтобы ничто не мешало работникам, была достигнута договоренность с руководством «Казакстан Темир Жолы» о предоставлении так называемого окна, во время которого движение поездов в этом направлении полностью прекращено.

За ходом работ наблюдает заместитель акима Шымкента Бейсенбек Жанбосынов. Следит за демонтажем моста и наша съемочная группа. Специалисты говорят, что потребуется еще часа три.

Обвал моста угрожал полностью парализовать движение в этом направлении. После экспертного заключения об аварийном состоянии моста, было принято решение о необходимости его сноса.

Ранее свинцовый завод был промышленным гигантом и одним из ведущих предприятий города. Сейчас его территория заброшена и представляет интерес только для сборщиков металла.