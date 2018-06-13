Первая в Казахстане женщина-генерал проработала в органах прокуратуры более 40 лет.

12 июня указом президента Республики Казахстан Сауле Айтпаева была назначена на должность Уполномоченного по правам ребенка в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Сауле Муханбедиановна Айтпаева родилась 22 мая 1960 года в селе Жаксы Тургайской области КазССР. Она замужем, двое детей. В 1983 году Сауле Айтпаева закончила Свердловский юридический институт им. Руденко, получив специальность юриста-правоведа.

Работу в органах прокуратуры она начала в 1977 году, с должности заведующей канцелярией Жаксынской районной прокуратуры Тургайской области (1977). Далее ее трудовой стад выглядел следующим образом: машинистка Жаксынской райкома комсомола Тургайской области (1978); стажер прокуратуры Ленинского района Целиноградской областной прокуратуры (1983); следователь прокуратуры Ленинского района г. Целинограда (1984);прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Акмолинской области (1985-1988); помощник прокурора по кадрам прокуратуры Акмолинской области (1988-1992); прокурор организационно-аналитического отдела прокуратуры Акмолинской области (1992-1996); старший помощник по организационно-инспекторской работе Целинной транспортной прокуратуры (1996); начальник отдела разработки и внедрения первичных учетных документов, форм отчетности и методологии ЦПСиИ при ГП РК (1997); заместитель начальника Ц(Д)ПСиИ -начальник управления статистики в г Астане (1998); заместитель начальника Ц(Д)ПСиИ — начальник управления формирования статистики Ц(Д)ПСиИ Прокуратуры Ленинского района и Акмолинской области (1999-2001); заместитель Начальника Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2001-2003); заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2003-12.2005); первый заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (12.2005-04.2012); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (04.2012-01.2017).

С июля 2017 года Сауле Муханбедиановна является депутатом Сената Парламента РК, с сентября — членом Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

С февраля 2006 года Айтпаева является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

В 2013 году она получила звание государственного советника юстиции 3 класса. С мая 2013 года Сауле Айтпаева – генерал.

В 2014 году ее наградили орденом «Даңқ» II степени. Ее медали — «Ерен еңбегі үшін» (2005), «10 лет Астане» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл» (2011).