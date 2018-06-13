Новый казахстанский детский омбудсмен уделит вниманию случаю с мальчиком в Южно-Казахстанской области. Об этом сообщила журналистам депутат Сената Парламента РК Сауле Айтпаева, назначенная Уполномоченным по правам ребенка в РК, передает МИА «Казинформ».

«Сначала нужно во всем системно разобраться, все посмотреть, изучить. И отсюда уже будут планы, перспективы. Первое — защита прав ребенка. Ребенок у нас — это от момента зачатия до 18 лет. В одночасье стала многомиллионной мамой. Это большая ответственность, высокое доверие Глаы государства», — сказала С. Айтпаева.

По словам омбудсмена, она обязательно уделит внимание случаю с мальчиком в Южно-Казахстанской области, потому что это связано с правами детей и их родителей, обязанностями уполномоченных органов.

С. Айтпаева также отметила, что для предотвращения подобных случаев, в первую очередь, требуется внимание родителей к своему ребенку. Второе — это работа учителей, которые также должны хорошо знать учеников. Классные часы должны быть часами взаимодействия.

По мнению С. Айтпаевой, если дети будут верить учителям, то у них будет больше уверенности. Прежде всего, нужно, чтобы дети учились и сами себя защищать, быть откровенными с родителями.

Омбудсмен также считает, что в Казахстане должен быть Кодекс родителей для того, чтобы помочь молодым родителям.