Депутат Сената Парламента РК и Уполномоченный по правам ребенка в РК Сауле Айтпаева в депутатском запросе на имя премьер-министра страны обратила внимание на необходимость принятия мер по обеспечению безопасности детей на водоемах, передает корреспондент Zakon.kz.

«Депутатскhttps://www.zakon.kz/ий запрос направляется премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву. Депутатский запрос связан с ростом смертности несовершеннолетних детей на водоемах страны. В Казахстане есть 690 пляжей и 115 детских лагерей, которые расположены вблизи водохранилищ. За последние три года утонули 1 375 человек, из них 401 несовершеннолетний ребенок. В ходе анализа этих происшествий 80% из них имели место в сельской местности», — сказала она на пленарном заседании палаты.

По ее словам, основные причины смерти несовершеннолетних — это недостаточность разъяснительных работ о соблюдении правил безопасности в воде, оставление детей без присмотра взрослых, строительство каналов, септиков, водохранилищ без обеспечения достойной безопасности.

«По вышеназванным причинам в прошлом году погибли 29 детей, в арыках — 11, резервуарах для полива — 10. Только в 2017 году в Алматинской области имело место (происшествие), которое унесло жизни одновременно троих детей из одной семьи. Они упали в поливной арык, расположенный в 300 метрах от дома, по неосторожности. Два дня назад — 19 июня в аквапарке Шымкента 4-летний ребенок чуть не утонул в малой воде. И, к сожалению, нередки случаи, факты оставления детей без присмотра. Одним из поводов для нашего запроса является обеспокоенность за безопасность наших детей во время летних каникул. Согласно статистике с начала года до начала купального сезона утонули 15 детей, из них 13 — это дети, которые были оставлены без присмотра взрослых», — привела примеры сенатор.

На ее взгляд, данный вопрос требует внимания со стороны властей.

«На основании вышеизложенного для обеспечения безопасности несовершеннолетних детей на водоемах страны просим предоставить информацию: о предварительных мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности детей на водных объектах; о проведении районными и сельскими акиматами разъяснительной работ по предотвращению несчастных случаев на воде; о работе службы местной полиции и о привлечении физлиц к адмответственности в соответствии со статьями кодекса об адмправонарушениях за нарушения общих правил по использованию воды и за несоблюдение требования правил безопасности на воде», — заключила С. Айтпаева.