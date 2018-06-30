В Алматы квартирантка убила бывшую супругу известного актера Рахмана Омарова. В полиции подтвердили информацию об убийстве, сообщает nur.kz.

Как стало известно, трагедия произошла 25 июня в одном из спальных районов. Погибшая Гулдерайым Омарова приехала за квартплатой в квартиру, которую она сдавала нескольким девушкам.

Однако, по всей видимости, между погибшей и одной из квартиранток произошел конфликт, который в итоге и перерос в поножовщину.

По информации источника, 30-летняя уроженка Туркестанской области в какой-то момент схватила нож и ударила им погибшую в горло и спину.

Тело Гулдерайым Омаровой обнаружил ее сын, когда приехал на квартиру.

«Туда я приехал через несколько часов, зашел в квартиру. Отдернув штору, я увидел лежащую мать в луже крови», — рассказал парень.

По его словам, в этот момент на него набросилась женщина с ножом. Молодому человеку чудом удалось спастись. Он выбежал на улицу и позвал на помощь. На крики пришли соседи и вызвали сотрудников полиции.

В это же время подозреваемая попыталась покончить собой, обвязав шею бельевой веревкой и решив спрыгнуть с третьего этажа, но не получилось, свидетелям удалось затащить ее обратно в квартиру.

Между тем в ДВД Алматы сообщили, что подозреваемая, которая проживала в этой квартире, была задержана по горячим следам. Начато досудебное расследование. Установлено, что девушка приехала на заработки в Алматы несколько месяцев назад.

Между тем у погибшей Гулдерайым Омаровой остались трое детей, двое из которых несовершеннолетние.