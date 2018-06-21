Бюджет Туркестанской области будет сформирован в сентябре-октябре 2018 года. Об этом сообщил министр финансов Бахыт Султанов в кулуарах после брифинга СЦК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«У нас есть резервы правительства, часть будем оттуда использовать, часть будет пересматриваться из местного бюджета. Сумму точную не назову, чтобы не обманывать. Мы традиционно в районе сентября-октября уточняем.

До осени у нас есть резерв правительства. Сейчас идет работа с местными и центральными исполнительными органами. Там, где срочно нужно использовать ресурсы, мы будем использовать резерв правительства», — сказал министр.

На брифинге Султанов уточнил, что при расчете бюджета будут рассматриваться вопросы социально-экономического развития, придания дополнительного импульса развитию региона. «Самый яркий пример — это переезд столицы в Астану.

Безусловно, аспекты экономического развития региона, переименования области, разделения районов учитывались, и дальше со стороны государства будут приниматься дополнительные меры», — заверил министр. Напомним, город Туркестан стал областным центром Туркестанской области (Южно-Казахстанская область переименована), Шымкент — городом республиканского значения. 19 июня Президент Казахстана подписал соответствующий указ.