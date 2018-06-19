В Шымкенте полным ходом идет строительство памятника свинцевикам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Памятник сооружается перед входом в школу №5 имени Молда Мусы.

В канун дня Победы широкий общественный резонанс, вплоть до посольства Российской Федерации в Казахстане, вызвало сообщение о том, что вандалы разрушили памятник свинцевикам, погибшим на войне. Были разбиты мраморные плиты, на которых были высечены имена заводчан, ушедших на фронт. «Этот памятник возводился в 1975 году по инициативе сотрудников нашего предприятия, мы приурочили это событие к 30-летию Победы, — сказала Фатиха Буранбаева, председатель совета ветеранов Шымкентского свинцового завода.

— Разумеется, в те годы это был единственный памятник, на котором были высечены фамилии тех, кто ушел с завода на фронт и не вернулся. Это сегодня у нас есть величественный комплекс «Мемориал славы». Да, комплекс есть, а завода нашего, увы, нет. И памятник остался бесхозным. Мы и боялись, что от этого он когда-то разрушится. И даже предположить не могли, что у кого-то поднимется рука на память… Вандалы, что тут добавишь?

Но остались мы, горстка ветеранов предприятия. Мы ходили по инстанциям с просьбами, запросами. Сначала, когда еще памятник был цел, мы очень хотели перенести его в парк металлургов. А потом случилось это варварство… Мы съездили в парк, к слову замечу, каким же прекрасным и уютным он стал, посмотрели и поняли, что из-за огромного числа подземных коммуникаций это будет невозможно сделать. И согласились-таки с предложенным горакиматом Шымкента новым местом для памятника — возле школы №5.

От имени всех ныне здравствующих ветеранов завода благодарю за понимание сути вопроса, за участие и конкретную деятельность заместителя акима Бейсенбека Жанбосынова. В самые кратчайшие сроки при его непосредственном участии было сделано все необходимое для сооружения памятника. Видимо, сказывается тот факт, что Бейсенбек Керимбекович — сын фронтовика.

То есть он-то понимает, что значит для простого народа память о тех, кто завоевал в «роковые сороковые» мир, кто возложил на алтарь Великой Победы самое дорогое — собственную жизнь».

На какие средства сооружается памятник? Ведь известно, что сам акимат не имеет права заниматься восстановлением либо переносом имущества, принадлежащего третьим лицам.

Напомним, все имущество свинцового завода находится в собственности одного из казахстанских банков. «Память об этой войне, конкретно в данном случае — подвиге сотрудников свинцового завода, — это святое для нас, — сказал Бейсенбек Жанбосынов, заместитель акима города Шымкента. — На его строительство средства собрали работники коммунальных служб города. Как говорится, с миру по нитке».

Фарида Шарафутдинова, Шынар Оразова