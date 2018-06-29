98 698 выпускников Казахстана сдали главный экзамен страны. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил директор РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки РК Рамазан Алимкулов, передает ИА «NewTimes.kz».

«Общее количество пунктов проведения ЕНТ − 167, в том числе на базе колледжей – 3, на базе вузов – 48, на базе школ – 116. Общее количество заявлений в этом году 102447, в том числе на казахском – 77224, на русском языке – 25177, на английском – 46. По факту ЕНТ сдали 98698 выпускников, в 2017 году сдавали 88583», — проинформировал он.

По данным Рамазана Алимкулова, аннулированы результаты 9 человек. Преодолели порог – 84065, не преодолели порог – 14633 участника.

Средний балл по 5 предметам в этом году составил 83,1 балл (в 2017 году 80,5).

Максимальный балл – 140, что на один балл превышает прошлогодний результат.