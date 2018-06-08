Замруководителя Департамента госдоходов Южно-Казахстанской области Нуржан Тенлибаев подозревается в присвоении 1,2 млн долларов.

После задержания чиновника появилось видео из его особняка, расположенного в элитном районе Шымкента. Самый скромный дом в этих местах стоит не менее одного миллиона долларов, тогда как хоромы Тенлибаева оцениваются как минимум в несколько раз дороже, сообщает 365info.kz.

В чем подозревается?

О задержании Нурлана Тенлибаева стало известно 4 июня.

«Он подозревается в организации и вовлечении подчиненных ему руководителей четырех таможенных постов в преступную схему по систематическому получению взяток от предпринимателей за общее покровительство их внешнеэкономической деятельности», — сообщили в антикоруппционном ведомстве.

Отмечается, что размер незаконных вознаграждений в 2017-2018 гг. составил 1,2 млн долларов. Крупный чиновник задержан и водворен в изолятор временного содержания. Суд санкционировал в отношении Тенлибаева арест и нахождение под стражей сроком на два месяца на период следствия. Замруководителю департамента госдоходов ЮКО предъявляются обвинения по статье «получение взятки в особо крупном размере в группе лиц».

Дело таможенников

Нуржан Тенлибаев стал одним из подозреваемых по скандальному «делу таможенников». Оно находится на рассмотрении Аль-Фарабийского районного суда Шымкента. 15-16 февраля КНБ провел крупномасштабную спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в городе Алматы. В результате задержано 29 подозреваемых лиц, из них 16 – в Алматинской, Жамбылской областях и в Алматы, 13 – в Южно-Казахстанской области. Среди задержанных — должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Кыргызстана.

Тенлибаев родился в 1967 году в нынешней Южно-Казахстанской области. Имеет образование инженера-строителя и юриста. Трудовую деятельность начинал водителем, затем работал в органах таможни Шымкента. Должность заместителя главы ДГД ЮКО занял в ноябре 2014 года.

Захар Мостовой