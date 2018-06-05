Министр образования и науки РК подписал приказ от 10 мая 2018 года о внесении изменений и дополнений в Правила проведения Единого национального тестирования и комплексного тестирования, сообщает www.zakon.kz

В частности, внесены изменения в пункт по предоставлению документов для прохождения ЕНТ. Необходимо предоставить:

— заявление установленного образца, заполненное по документу, удостоверяющему личность;

— две фотокарточки размером 3 x 4;

— копию документа, удостоверяющего личность.

Поступающие, которым еще не исполнилось 16 лет, предоставляют справку с фотографией об окончании школы в текущем году.

Для участия в ЕНТ дети-инвалиды и инвалиды (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) при предъявлении документа об установлении инвалидности дополнительно могут подать заявление в произвольной форме на имя председателя государственной комиссии о необходимости предоставления отдельной аудитории; помощника, не являющимся учителем предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением слуха.

Для участия в комплексном тестировании (КТ) вместо выпускников общеобразовательных школ, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, заявление могут подать родители или усыновители, с предъявлением копии свидетельства о рождении или документа об усыновлении поступающего и документа удостоверяющего личность родителя или усыновителя.

Заявления принимаются в базовых вузах при наличии соответствующей выписки из приказа организации среднего образования о направлении по программам международного обмена в текущем учебном году.

Для участия в КТ поступающие подают в приемную комиссию линейного вуза:

— заявление по форме, заполненное по документу, удостоверяющему личность. При этом выпускники организаций образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования и поступающие на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения, в заявлении указывают выбранную специальность;

— две фотокарточки размером 3 x 4;

— копию документа удостоверяющего личность;

— квитанцию об оплате за участие в тестировании;

— медицинскую справку по форме 086-У.

Для участия в КТ дети-инвалиды и инвалиды (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) при предъявлении документа об установлении инвалидности дополнительно могут подать заявление в произвольной форме на имя председателя государственной комиссии о необходимости предоставления отдельной аудитории;

помощника, не являющимся учителем предметов, сдаваемых в рамках КТ для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением слуха.

Выпускники календарного года организаций технического и профессионального, послесреднего образования вместо документа об образовании, представляют справку о завершении обучения в текущем году, выдаваемую организацией образования, в которой он обучался с указанием кода и наименования специальности (квалификации) обучения.

Выпускники прошлых лет организаций общего среднего образования (среднего общего) или технического и профессионального (начального профессионального или среднего профессионального) или послесреднего образования представляют документ об общем среднем образовании (среднем общем) или техническом и профессиональном (начальном профессиональном или среднем профессиональном) или послесреднем образовании (подлинник).

В правилах также представлена схема оценивания ответов тестовых заданий, как формируются апелляционные комиссии и многое другое.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.