Кентауский трансформаторный завод впервые заключил контракт с крупной компанией из Евросоюза. КТЗ подписал контракт с латвийской компанией.

”«Это первый контракт с компанией из Евросоюза”, — сказал директор по экспорту Кентауского трансформаторного завода Кенжибеков Мухтар. – Мы гордимся тем, что международная компания выбрала нас в качестве партнёра и поставщика.

«Наш завод существует уже полвека, мы избавились от «разболтанного» производственного оборудования времен СССР и перешли на новейшее высокотехнологичное оборудование ведущих западных и европейских фирм, которые по праву считаются одними из лучших в мире.

Мы уверены в том, что в Казахстане можно создавать высокотехнологичную продукцию, которое может успешно конкурировать с ведущими зарубежными компаниями в области электроэнергии, мы рады, что стали первыми, кому удалось доказать это на деле», отметил он.

Казахстан до некоторого времени играл в регионе роль крупного поставщика сырья, а считать его достойным игроком в сфере промышленности никто не решался, производство не было налажено должным образом. Сейчас Казахстан – открытая страна с современными технологиями и налаженной энергетикой.

Кентауский трансформаторный завод сумел достигнуть международных высот. Завод в разы увеличил объёмы производства, а его продукция пользуется спросом в России, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.

Продукцию КТЗ можно увидеть на объектах, расположенных по всей территории СНГ.