На сегодняшний день строительство отечественного крупнейшего завода Asia Trafo по производству трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов весом до 300 тонн в самом разгаре.

Asia Trafo будет один из первых в Казахстане трансформаторных заводов, который будет разрабатывать и производить шунтирующие реакторы, автотрансформаторы, трансформаторы весом до 300 тонн для различного назначения энергетических, промышленных электросетей.

Стоит отметить, в проектировании трансформаторов будет использоваться современное программное обеспечение.

На данный момент по строительству завода закончен монтаж оборудования это: радиально сверлильного станка R60 и R100 немецкой фирмы KNUTH. Подготовлены к монтажу и ожидают прибытия шеф-инженера линии продольного и поперечного раскроя электротехнической стали Tuboly-Asronic из Швейцария.

Трудно переоценить значение холдинга Alageum Electric как кузницы кадров отечественного трансформаторостроения, научной и производственной базы развития этой важнейшей отрасли электротехнической промышленности.

Опыт, накопленный Alageum Electric был использован при проектировании, строительстве и организации уникального завода Asia Trafo в Средней Азии.

Проект реализуется при финансовой поддержке АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК – Лизинг». Общий объем инвестиций составил 17,9 млрд тенге, из которых 14,6 млрд тенге — заемные средства.

Как отмечает генеральный директор завода Asia Trafo Сергазы Кунтуаров: «Мы сделали ставку на новые современные технологии, новое технологическое мышление и высококвалифицированный коллектив, обеспечив сотрудников комфортными и безопасными условиями труда».

Asia Trafo в условиях конкуренции сформировал целенаправленную стратегию развития, нацеленную на опережение потенциальных конкурентов по качеству и надежности разрабатываемой продукции.

В основе реализуемой стратегии будут применяться современные программные продукты.