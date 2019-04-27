В индустриальной зоне "Тассай" открылся новый трансформаторный завод

В Шымкенте в индустриальной зоне «Тассай» открылся новый завод по производству трансформаторного оборудования.

Предприятие будет выпускать электроэнергетическое оборудование мощностью от 110 до 500 киловатт. Завод входит в состав Акционерного общества «Alageum Elektriс» ведущего казахстанского производителя электротехнического оборудования.

На презентацию завода работники предприятия пригласили многочисленных зарубежных гостей — потенциальных покупателей продукции и руководителей города. А в том, что выпускаемое оборудование будет пользоваться спросом заводчане не сомневаются. Предприятие отстроено по последним технологиям, и просторные светлые цеха уже в первые минуты на гостей произвели неизгладимое впечатление.



Фаниль Давлетбаев, коммерческий директор ООО «Снаб ЭнергоРесурс»: «Я поражён масштабами какие были проведены работы, сколько труда, сколько сил было потрачено и когда заходишь на этот завод просто эмоции зашкаливают».



Строительство завода началось в 2016 году. Сегодня специалисты уже называют это предприятие самым инновационным заводом на территории Казахстана. При этом оборудование производиться по собственным уникальным технологиям. Продукцию завод планирует поставлять на рынки ближнего и дальнего зарубежья.



Еркебулан Ильясов, руководитель проекта: «Мощность предприятия — 120 трансформаторов в год при работе на полную мощность работой будет обеспечено 550 человек. На 50 процентов мы собираемся обеспечивать рынок Казахстана на и 50 процентов поставлять в Киргизию, Узбекистан Таджикистан».



Строительство завода финансировалось по нескольким направлениям. Большую часть средств предоставил Банк развития Казахстана. Специалисты финансового учреждения посчитали нужным помочь в организации одного из немногих заводов республики, выпускающих продукцию с высокой прибавочной стоимостью. У нового предприятия уже появились и первые заказы. Самый крупный покупатель — казахстанская компания по управлению энергосетями КЕГОК. Она закупает самые мощное оборудование — трансформаторы на 500 киловатт. Но первая продукция завода «Asia trafo»останется на юге Казахстана.