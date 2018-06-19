Компания «Кселл» установила базовые станции с поддержкой 3G и 4G/LTE в окрестностях Бухтарминского водохранилища. Покрытие получили все основные базы отдыха. Поэтому абоненты компании смогут воспользоваться там высокоскоростным мобильным интернетом в летний период.

Всего было установлено 6 новых станций. Интернет четвертого поколения стал доступен в окрестностях баз отдыха «Голубой залив» и «Айна». Интернетом третьего поколения можно воспользоваться вблизи баз отдыха «Мохнатка», «Аюда» и в поселке Новая Бухтарма.

«Процесс покрытия мобильным интернетом в этом регионе отличается своей спецификой. Горный ландшафт без дорог и тропинок заметно усложнял нам задачу. Чтобы установить одну базовую станцию, нашим специалистам приходилось вручную поднимать в горы все необходимые материалы. К примеру, масса одного аккумулятора для станции составляет 40 кг, а таких батарей требуется восемь. Кроме деталей станции, требовалось поднять еще и строительные материалы для подготовки основания — цемент, песок, гравий, воду», — рассказала Динара Байскакова, руководитель филиала АО «Кселл» города Усть-Каменогорск.

Бухтарминское водохранилище считается крупнейшим в Казахстане и входит в пятёрку самых больших искусственных водоёмов мира. Это второй по популярности курорт в Восточно-Казахстанской области после Алаколя.

Поток туристов на Бухтарминском водохранилище в 2017 году превысил 64 тыс. человек*, это на 41% больше, чем в 2016 году. Само водохранилище и базы отдыха, расположенные на нем, пользуются популярностью, как у граждан Казахстана, так и у жителей России.

«Мы продолжаем работать над расширением покрытия мобильным интернетом с приоритетом на 4G/LTE. С момента запуска сети четвертого поколения наша компания обеспечила покрытие в 24 городах и населенных пунктах, в которых проживает более 50% казахстанцев. В прошлом году в ВКО доступ к высокоскоростному интернету 4G уже получили жители Риддера, Зыряновска и Шемонаихи. В этом году в планах компании запустить 4G в Аягозе. Мы рады, что в туристический сезон этого года нам удалось обеспечить мобильным интернетом одно из самых знаменитых и популярных мест отдыха казахстанцев и гостей нашей страны. Поток туристов на Бухтарминское водохранилище ежегодно растет, и это неудивительно, ведь Восточный Казахстан славится красотой своих природных ландшафтов. Мы хотим, чтобы наши абоненты могли делиться своими видео- и фото впечатлениями и эмоциями от этого прекрасного места в социальных сетях и в мессенджерах, чтобы привлечь сюда еще больше туристов из других регионов Казахстана и из других стран», — подчеркнула Наталья Еськова, руководитель департамента коммуникаций АО «Кселл».

* По данным комитета статистики РК (без учета самоорганизованного туризма).

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