В Шымкенте проводится системная работа по обеспечению населения качественным интернетом.

По поручению Мурата Айтенова завершен первый этап обеспечения доступа в интернет, в 11 местах города установлены антенны связи. Об этом сообщили в городском управлении цифровизации.

По словам специалистов, согласно второму этапу обеспечения территории города качественным интернетом определены 14 земельных участков. Совместно с акиматом, социально-предпринимательской корпорацией «Shymkent» и частным инвестором в 8 установленных местах ведутся работы по установке антенно-матчевых сооружений, а в остальных 6 местах со стороны операторов мобильной связи на коммерческих объектах ведутся работы по установке базовых станций.

Среди них: трасса А2 и Р-32, район аэропорта, «226 квартал», «Северо-Запад», «Кайнар булак» и микрорайоны «Тассай», «Курсай», «Самал-3», «Ынтымак-2», «Достык», «Асар» и жилые массивы «Забадам», «Абдулабад».

В настоящее время в микрорайоне «Ынтымак-2» установлено антенно-матчевое сооружение, проведены работы по подключению к электричеству, в населенном пункте «Тассай» со стороны подрядной компании устанавливается антенно-матчевое сооружение. Но сотрудники управления отмечают, что жители, после слухов о радиофобии, высказывают свои возражения по установке базовой станции.

Отраслевые специалисты говорят горожанам, что базовая станция ничем не вредит жильцам квартир, частных домов. По их словам, волна базовой станции такая же, как и волна микроволновой печи, которую мы используем в быту каждый день. Базовые станции устанавливаются в соответствии со всеми утвержденными санитарно-эпидемиологическими нормами. Эта технология применяется во всех странах.