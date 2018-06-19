Легендарная шымкентская ретро-группа с 20-летней историей — «Фонограф» — большим концертом отметила свой юбилей. Жители и гости города смогли насладиться трехчасовым исполнением нестареющих хитов.

Их появление на сцене всегда вызывает бурю эмоций. Та энергия, которой они заряжают зрителей, их энтузиазм и огонек в глазах, кажется никогда не погаснет. Группа «Фонограф» перешагнула двадцатилетний рубеж. Как и полагается музыкантам, день рождение они празднуют… на сцене.

Их удивительный творческий союз появился в далеком 98 году. Талантливых музыкантов объединила любовь к настоящей музыке.

За эти годы менялся состав группы, репертуар, но неизменным оставался главный принцип «Фонографа» — только живая музыка и никаких «фанер». Спеть под плюс- значит подвести своих слушателей.

Максат Рысимбетов руководитель группы «Фонограф»: 20 лет творчеству нашей группы и мы очень волновались готовились. За эти годы было много песен сыграно и спето, записано три альбома, а сейчас люди услышат и ретро шлягеры и хиты.

Хитами руководитель группы называет «золотые» шлягеры отечественных и зарубежных исполнителей 60-90 годов. Разные направления: джаз, джаз-рок и поп-музыка в исполнении музыкантов группы становятся любимыми даже для тех, кто предпочитает иную музыку. Но все же главной изюминкой «Фонографа» были и остаются авторские песни. Чаще всего тексты пишут сами музыканты, но иногда их придумывают и близкие друзья артистов.

Верны им остаются и слушатели. Фонограф выступает в разных заведениях Шымкента, а их почитатели кочуют вместе с ними. Слушателей притягивает неизменная атмосфера, которую музыканты придают любому месту, где выступают. Вот и сегодня зрители в который раз рассыпаются в комплиментах.

Хиты в исполнении «Фонографа» в парке Абая звучали долго. А впереди музыкантов ждет очередной виток творчества — новые песни, а, возможно, и новый альбом. Мечта сегодня одна на всех- спустя еще лет двадцать в кругу своих верных слушателей вновь отметить солидную дату шымкентского музыкального бренда под названием — «Фонограф».

Анастасия Новикова