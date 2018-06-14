Всего в Шымкенте работают 113 пришкольных лагерей.

День в детском летнем лагере «Балбобек» при школы № 3 начинается с утренней зарядки. На нее выходят даже самые маленькие. Сезон здесь открылся еще 1 июня, и сейчас в стенах школы свое лето проводят 150 детей. В течение первой половины дня они изучают языки, точные науки, занимаются спортом и отдыхают.

Назира Аучиева начальник лагеря «Балбобек»: «Ребята находятся у нас в первой половине дня — с девяти до 13:00 — всего 4 часа. Мы здесь смотрим, чтобы они были заняты чем — то полезным . И, так как, мы работаем полдня, то питание в лагере у нас не предусмотрено».

Всего в Шымкенте работают 113 пришкольных лагерей. Питание — завтрак и обед — из первого и второго блюда, ждет детей только в платных лагерях. Стоимость от 300 до 600 тенге в день.

Потратиться родителям придется и на различные поездки, развлечения и экскурсии. Раскошелиться нужно будет на вход в аквапарки, музеи и зоопарк.

Приветствуются и деньги на карманные расходы. Дети иногда хотят купить мороженое или сладкую вату. Летняя работа педагогов оплачивается из государственного бюджета.

Ашир Адеев специалист городского отдела образования: «Весь месяц, что учителя будут работать в летнем лагере с детьми, им оплачивается государством. Кроме того, перед тем как приступить к работе в пришкольном лагере, педагоги прошли специализированные курсы».

Многие задаются вопросом: а что если при школе нет летнего лагеря? В отделе образования заверяют, отправить малыша можно и в соседнюю школу, где такой имеется. Еще один бюджетный вариант без выезда за пределы города — летний лагерь «Балдаурен» при Дворце школьников. С самого утра ребят здесь ждет насыщенная развлекательная программа.

Балиха Сапарбаева, начальник лагеря «Балдаурен»: «Мы принимаем детей в 8:30 утра и проводят они у нас целый день — до 6 вечера, настолько загружены, что у них нет сил Все время чем-то заняты. Кружков очень много».

Работу в кружках ведется ежедневно. Основной упор делается на развитие мелкой моторики рук и логического мышления. Именно поэтому среди детей так популярен кружок робототехники.

Ребята такой насыщенной программой довольны, а потому многие отдыхают летом именно здесь.

Делится впечатлениями Алуа Елшибек: » Я здесь не первый раз, так что я уже привыкла. Мне здесь все нравится, я практически каждое лето здесь провожу летние каникулы. Здесь мы играем, купаемся, кушаем. С первого дня мы здесь все подружились.

Данил Игнатов: «Каждый день у нас новая еда. На завтрак у нас каша. На обед первое и второе. На полдник у нас мороженое, йогурты, печенье».

Летние детские лагеря в городе будут открыты до конца июня. Впереди ребят ждут третий и четвертый лагерные сезоны. Записывать своих чад в них нужно уже сейчас.